水情依然嚴峻，農委會副主委陳駿季5日宣佈，桃園地區2021年一期作將停灌2萬8千公頃。停灌區農民補償辦法比照先前停灌的嘉南地區、台中、苗栗、新竹地區，依農家賺款加計5％的方式給予停灌補償。

陳駿季指出，考量到桃園市新屋區及楊梅區，以及新竹縣新豐鄉及湖口鄉的農田有7,174公頃，已在2020年度參與水資源競用區第一期作休耕轉作及第二期作停灌，基於公平原則，2021年一期作將優先供灌。農田水利署將積極運用埤塘水源、透過抽取溪水及區域排水、精密配水、加強灌溉管理等措施，期能順利完成該區域一期作灌溉。

農委會表示，除供灌區外，其餘實施停灌的地區，補償對象為公告停灌範圍內的實際耕作者；補償措施分為兩種態樣︰1.不種稻作，且種植符合「對地綠色環境給付計畫」之綠肥、景觀或各項獎勵作物者，每公頃補償9.3萬元；2.不種稻作，且辦理翻耕或種植非獎勵作物，每公頃可補償8.2萬元。農民可自行選擇申報其中一種態樣。

陳駿季指出，如果農民因停灌導致償還農業專案貸款有困難者，本金償還期限可展延6個月，展期利息由政府補貼。

農委會進一步指出，其他受影響的相關產業包括育苗、代耕及稻穀烘境業者也有相關的救助措施，其中，陳吉仲特別強調，代耕業者不必加入機耕協會，可直接向農糧署當地分署申請救助。

陳駿季強調，桃園地區部分區域停灌是因應降雨不足而不得已的作法，農委會將積極協助停灌地區受影響的農民及業者，保障其生計，度過缺水難關。

(工商 )