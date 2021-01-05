玄彬與孫藝珍在演出《愛的迫降》後，就陸續傳出兩人秘戀消息，先前都遭到否認，終於在2021年的第一天，雙雙承認了戀情。兩人的速配指數高不高？還是只是曇花一現？喜歡他們的粉絲都相當關心。占星師李靜唯老師以吠陀占星跟塔羅密碼分析，發現兩人其實個性相當互補，吠陀塔羅密碼速配指數達85分。

玄彬1982.9.25

吠陀占星太陽星座是處女座

人格：隱者

靈魂：隱者

愛情：月亮

財富：吊人

2021流年：吊人

2022流年：死神

孫藝珍1982.1.11

吠陀占星太陽星座是射手座

人格：教皇

靈魂：教皇

愛情：戀人

財富：塔

2021：力量

2022：隱者

玄彬吠陀占星太陽星座是處女座，是一個典型的完美主義者，不但自己追求完美，同時還會把這個標準強加到別人的身上，有時讓人覺得太過挑剔，壓力很大。玄彬的人格、靈魂皆是隱者，隱者對應的星座是處女座，所以玄彬是一個心思細膩、挑剔、固執，喜歡離群索居，也屬於比較早熟的人，雖然大部份時間很貼心、細心，但因為各方面都非常要求完美，相對也會給身邊的人很大壓力，進而造成人際關係障礙，一生易有小人口舌是非。這樣的人其實心裡隱藏很多祕密，一般人是很難走進他內心深處的，所以玄彬非常注重個人隱私，尤其談戀愛時會非常保護另一半，不願意曝光。

再來看看孫藝珍，她的吠陀占星太陽星座是射手座，射手座的人就像那支在弦上的箭一樣，喜歡主動出擊。為人樂觀、誠實、熱情、更喜歡挑戰。孫藝珍的人格、靈魂都是教皇牌，對應金牛座，很注重生活和物質的享受、有責任、務實、重原則、但也比較固執，有時候會比較壓抑自己的情緒，或因情緒化而破財，雖然很喜歡賺錢但沒有什麼理財觀念，所以要注意財務容易大起大落！孫藝珍一生多有年長貴人，非常有長輩緣，個性悲天憫人，熱心公益，一旦喜歡一個人會無怨無悔的付出及包容。

再來看看這兩人的愛情觀：玄彬愛情在月亮，內心深處對於親密關係是非常沒有安全感、缺乏自信的，所以需要非常多的愛來滿足他，呵護他脆弱的心靈！一旦談起戀愛後會非常情緒化，也很多愁善感，但是因為人格靈魂「隱者」的特質讓他外表隱藏得非常好，一般人完全察覺不出來在他高大壯碩的外表下，其實有一顆非常敏感脆弱的玻璃心。孫藝珍的愛情牌在戀人，會希望跟另一半有著身心靈契合的好默契，也能碰撞出很多的花火和新鮮感，偶爾也很善變和情緒化，人生中希望一直能有戀愛的感覺。

至於兩人的財富觀，玄彬落在吊人牌，吊人牌原本是一張很無可奈何、無能為力的牌意，但是財富在吊人也象徵需要有創新的勇氣，要有別一般工作性質的工作才會賺到錢，剛好玄彬的工作是藝人，他的演技大放異彩、特有的憂鬱氣質及靦腆的微笑讓他成為所有女性的天菜。孫藝珍的財富牌落在塔，人生過程中會有幾次財務危機和大破財，財富易大起大落，容易有意外的破財、或某段關係突然毀滅，當然她個性中也有著很獨立、決絕、果斷的一面，所以她寧願單身至今，也不願意屈就婚姻。

整體而言，相愛容易相處難，玄彬和孫藝珍的組合其實蠻互補的，孫藝珍的熱情陽光溫暖可以化解玄彬的被動與羞澀，希望這對被所有粉絲祝福的夢幻CP能夠在2021年為漫長的寒冬注入一股粉紅色的暖流。

(中時新聞網)