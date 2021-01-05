大陸廣西桂林一間按摩店每晚燈火通明，生意超好，被民眾檢舉從事色情交易，當地警方便派警員偽裝成顧客上門消費，了解裡頭是否暗藏乾坤，結果發現每個房間裡都有一個「大木桶」，問後才知，原來這個木桶是女按摩師與男客「共浴」用的，不禁大開眼界。

女店員羞曝大木桶真實用途，秒遭喬裝客人的警員逮捕。（圖／翻攝自網易新聞）

據《網易新聞》報導，遭檢舉的這間按摩店，表面上說是按摩服務，實際上卻是提供男客「特殊共浴」，因而吸引絡繹不絕的尋芳客上門光顧，由於生意太好，附近居民不堪其擾才會向警方檢舉。

警方獲報後，先在外頭埋伏，果然發現該店家每晚燈火通明，便派警員喬裝成男客一探究竟，被熱情女店員帶入房間後，看見房間裡放了一個「大木桶」，詢間用途，女店員回說：「這是特殊服務專用的，如果需要性服務，可以陪你在木桶共浴，只要100元人民幣。」警員與女店員談話間，隱約聽到隔壁房間傳出男女激戰呻吟聲，於是聯絡埋伏在店外的其他警員，進入店內破獲女服務員與男客正在進行色情交易。

經警方調查，這間按摩店主要針對低收入戶、農工或中年男子，推出「木桶共浴」，一次只要100元人民幣（約新台幣434元），經尋芳客口耳相傳，生意相當火熱，卻因樹大招風露出馬腳。

據中國大陸《治安管理處罰法》規定，賣淫、嫖娼者處10日以上15日以下拘留，可併科罰金5000人民幣以下罰款，情節較輕者處5日以下拘留或者500人民幣以下罰款。

(中時新聞網)