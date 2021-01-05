許多人滷肉時會加點可樂進去，除了提味，還可以讓肉質軟嫩，不過有網友在網路論壇表示，因為老公不喜歡可樂的味道，因此想詢問大家，可以用什麼替代可樂，也還是香嫩好吃。

這名網友在PTT發文表示，老公覺得可樂滷肉的味道他不習慣，試過2次沒有可樂的肉，比較不容易軟，而且煮久也比較澀，想請教大家可以用什麼替代可樂，滷肉也還是香嫩好吃？還有已經滷好的肉若不夠軟，可以加什麼讓它比較軟？

網友詢問，滷肉不用可樂的話，可以用什麼替代？(圖/截自PTT)

貼文一出引起網友熱烈討論，網友紛紛留言「用醋加米酒會很香唷~也很好吃」、「推蘋果西打，效果不錯」、「蘋果西打+1」、「我也用蘋果西打，好吃不會有怪味道」；此外，包括啤酒、紹興酒、雪碧、維大力…等都有人推薦。

綜合網友意見，米酒及蘋果西打獲得最多人青睞，有內行網友表示，他老媽也是用蘋果西打，不但不會有怪味道，也比較不會太甜；沒汽水或可樂時，可以用料理米酒。除了飲品以外，還有人推薦加鳳梨、木瓜、冰糖，效果也不錯。網友指出，蔥蒜薑辣椒+紹興或米酒+冰糖，或是用醬油+水，按比例調味即可。

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(中時新聞網)