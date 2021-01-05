109學年HBL高中籃球聯賽預賽階段走的有點辛苦的普門中學，今天在關鍵外卡賽58比46擊退滬江高中，驚險上八強列車，也是球隊連6季躋身八強。

普門上次打外卡賽，是教練廖哲億接下球隊兵符的首季，去年廖哲億考取華山國小專任教練，以往他有很多時間陪著普門女籃，變成要來回兩邊照顧，廖哲億只能在晚上練球才能盯著球員，在考慮難以兩全其美的情況下，廖哲億辭去華山國小的職位，重新專心帶領普門。

廖哲億坦言，因為中間有段時間無法好好陪普門中學女籃，球隊也因為他練習作息改變，球員自我要求不夠而狀態不盡理想，有預料預賽會很辛苦，「基層球員是需要陪伴的，如果球隊也沒有領袖幫忙來帶，真的心態上影響很大，預賽前我也唸了球員，就是希望她們能有勇敢面對比賽的心態。」

今天為普門貢獻24分、6籃板的高三前鋒連文鈴，表示昨晚一直想著比賽，跑了廁所三次、很晚才睡著，對於球隊季前到開季後面對的難關，她說：「打外卡對我們來說也是很好的經驗，體驗過起死回生的感覺，未來練球要更積極。」

(中時 )