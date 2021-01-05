苗栗縣政府原住民族事務中心，去年向原住民族委員會爭取經費，輔導縣內原住民合作社，清查後發現全縣10個原住民合作社竟有半數早已停業，但族人對於課程式輔導興趣缺缺，今年縣府擬採「行動教室」，深入合作社了解營運問題，也盼號召年輕人加入，集思廣益改善合作社營運不善的困境。

苗栗縣原民中心去年首度辦理原住民族合作社輔導計畫，經原住民族就業基金補助，聯合合作社主管機關社會處、事務主管機關勞青處、農業處及外聘專家學者成立輔導小組，給予縣內10個原住民合作社營運建議及改善意見，不過實際清查後發現，竟有半數合作社早已停業，輔導成效不盡理想。

苗栗縣政府原住民族事務中心，去年向原住民族委員會爭取經費，首度辦理計畫輔導縣內原住民合作社。（苗栗縣原住民族事務中心提供／巫靜婷苗栗傳真）

泰安鄉桂竹筍生產合作社去年成立，是苗栗縣政府原住民族事務中心積極輔導的對象。圖為桂竹筍殺青過程。（苗栗縣原住民族事務中心提供／巫靜婷苗栗傳真）

泰安鄉桂竹筍生產合作社去年成立，是苗栗縣政府原住民族事務中心積極輔導的對象。圖為桂竹筍殺青過程。（苗栗縣原住民族事務中心提供／巫靜婷苗栗傳真）

原民中心主任蔣意雄指出，合作社與協會不同，合作社裡人人都是老闆，大家的目標是解決共同問題、一起賺錢，但在營運知識不足的情況下，常出現投資成本與利益分配不均等爭議，造成合作社無法正常運作而拆夥停業，縣府成立輔導小組讓專家學者為合作社「把脈」，希望找出營運問題並解決它。

原民中心表示，今年將持續申請輔導計畫，但會先進行輔導意願調查，確保每分錢都花在刀口上，有別去年安排老師講課，今年擬採「行動教室」讓專家學者親赴不同類別、不同事業目的的原住民合作社，實際了解需求後，提出社務管理、業務經營及財務與稅務等建議，盼凝聚合作社向心力，找到特色產業發展利基。

(中時 )