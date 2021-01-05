入冬以來，高雄市爆發首例人口密集機構流感群聚。1家托嬰中心去年12月17日起，6名嬰幼兒有上呼吸道症狀，經採檢送驗其中1人為A型流感，托嬰中心緊急停課至12月29日，目前已經復課，小朋友也全數康復。

高市疾管處指出，透過例行性人口密集機構監測發現，該托嬰中心12月陸續通報托嬰有上呼吸道症狀，推測可能有異常群聚狀況。在12月17至24日期間，有6人出現發燒、咳嗽等症狀。

高市疾管處介入調查，經採檢送驗後，發現其中1人有A型流感，其餘為陰性。該名陽性反應的1歲多小朋友，12月24日發病，出現發燒、咳嗽、流鼻水，沒有住院，經醫治復原情況良好。

疾管處表示，只要是人口密集機構，當中一位檢驗出流感，就是流感群聚，事後衛生單位立刻介入輔導清潔消毒，而該托嬰中心也在12月25日至29日間停課，小朋友陸續康復，家長及老師也無感染情形，目前已復課。

衛生局提醒，教托育機構及家長應多加留意孩童健康，孩童若出現發燒、咳嗽或流鼻水等上呼吸道症狀時請盡速就醫，並請家長務必告知機構孩童就醫情況及症狀，以避免傳染病群聚發生以及疫情擴大等情事。

(中時 )