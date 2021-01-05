LG 電子宣布，將於首場線上 CES 2021 大展上推出QNED Mini LED電視，同時也是 LG 2021 頂級 LCD 電視系列的代表作。LG 最新款電視象徵LCD 電視畫質的大躍進，產品採用量子點與一奈米顯示技術，並搭配 Mini LED 作為光源，亮度與對比度的表現更勝傳統 LCD 電視。本次2021 系列包含最新3 款 4K 與 8K 型號，涵蓋各種大螢幕選擇，最大尺寸達 86 吋。

LG 家庭娛樂事業部研發資深副總 Nam Ho-jun 表示：「品牌全新 QNED 電視系列為頂級家庭娛樂而生，不僅拓展並精進了 LCD 電視領域的表現，更賦予消費者卓越超群的觀影新選擇。新款電視將帶來與其他 LCD TV 截然不同的視覺體驗，也是 LG 承諾持續創新突破的最佳實證。」

OLED 具備自體發光像素及獨立調光特性，而 LG QNED Mini LED電視將為消費者提供更誘人的選擇。全新 LCD 面板結構搭載 LG 進階 Mini LED 背光技術，視覺效果如臨實境。 LG QNED TV 也是首款結合量子點與 NanoCell 技術的產品，得以呈現精準色彩表現，加上進階 LED 背光模組提供更佳的對比度，更飽滿深邃的黑色，畫面動感逼真。新款電視更具備 120Hz高更新率，動作流暢自然。

LG 創新 Mini LED 背光模組由近 30,000 顆微型 LED 組成，多達 2,500 個調光分區與進階區域調光技術，創造亮眼的峰值亮度，使其達到 1,000,000 : 1的對比度。LG 頂級 86 吋 QNED TV 電視將於 1 月 11 日開始舉辦的 CES 2021 大展期間透過 LG線上展覽平台展出。

(科技)