桃園市交通局因評估蘆竹區免費巴士的路線及載客率，發現尖離峰時段班次數差異太大，使得尖峰時段用車需求大增但離峰卻無需發車，於是進行檢討並將L330及L302路線合併，遭民眾控訴班次過少、巴士過小，多數孩童上課時擠不上去，又因「宣布太突然」，許多家長措手不及、尚未掌握完整資訊，甚至特地請假載孩童上課，引發大量民眾不滿。

蘆竹區民眾指出，蘆竹區公所的免費巴士路線合併的資訊並不透徹，多數家長尚未接收到資訊，有些班次減少，導致孩童來不及搭上車，又因路線合併，路程繞得更遠，造成上課有遲到的情形，民眾表示，清晨搭車時孩子們都擠得像沙丁魚般，中午放學時卻沒有車可以搭，甚至要由學校老師送回家，不少家長也特地請假接送孩童，突然合併路線又沒有提早公布實在不方便。

交通局回應，因L330及L302路線部分重疊，又因尖峰時段的時刻較接近，所以將該兩班公車合併，原本早上7點前的L302時刻是06：20、06：55，L330則是06：35、06：45，但為了讓資源有效運用，將原有L330班次整合成L302路線，時刻調整為06：20、06：30、06：45，並由原先中巴改為大巴行駛，許多民眾習慣55分搭車，若沒有提早到公車站則會錯過該班公車，交通局為讓民眾適應新路線，目前也告知司機給民眾3至5分鐘的緩衝時間，同時也將原來的小巴士都更換成大巴士，整體的載客量並沒有下降，且該計畫也早於去年12月28日公告，並沒有「臨時宣布」也沒有民眾所說的大巴士換成小巴士的問題。

另交通局說，清晨不少孩童固定搭乘免費巴士，造成免費巴士變成「學生專車」的情形，但免費巴士是為了造福市民搭車的便利，並不是為了學生族群而設立，若免費巴士變成某個學校專車，對於沿線的民眾也不公平，同時也會引起民怨，目前只能盡量符合學生搭車需求，且會持續觀察，未來若有相關問題，會再請客運業者巡查搭車狀況並連同公所及在地民意代表商討其他可行方案。

(中時 )