智慧音箱成為近2年來熱門的智慧家庭首選，電信業也藉由合作，想為營運加分，台灣大自2019年攜手Google，陸續推出Nest Mini與Nest Audio，累計銷量已破24萬台，另外，凱擘大寬頻也針對申辦光纖上網的用戶，祭出好禮，其中智慧音箱也為期中選項之一，顯示智慧音箱的熱度將在今年持續發燒。

台灣大(3045)自2019年攜手Google陸續推出Nest Mini與Nest Audio，累計銷量已破24萬台，為持續拓展智慧家庭市場版圖，台灣大今(5)日正式宣布推出「台灣大智慧家庭」APP，打造「台灣大智慧家庭」生態系，訴求「單一APP，支援多品牌跨裝置，一鍵安裝」，現已整合國內知名家電品牌聲寶冷氣、艾美特電扇及循環扇、奧創智慧插座及智慧溫濕度感應器，未來將有更多家電品牌加入，只要擁有「台灣大智慧家庭」標誌產品，皆能以台灣大智慧家庭手機APP控制，並同時支援「Ok Google」，透過語音指令即可聲控智慧家電

Google Nest智慧音箱廣受台灣消費者喜愛，根據台灣大2020年Google Nest Mini使用者習慣調查報告指出，高達六成使用者每週至少使用一次智慧音箱，其中更有近三成使用者每天使用；用戶最常使用的功能前五名分別為：聽音樂(84%)、生活詢問(53%)、設鬧鐘(28%)，智慧家電控制(14%)、計時器(9%)，顯見Nest Mini智慧音箱不但已是使用者家庭的娛樂中心，亦逐漸成為不可或缺的智慧家庭幫手。

Google Nest Mini中文化智慧音箱不受空間限制，透過喚醒詞「Ok Google！」即可以語音詢問天氣或新聞，還能根據個人喜好播放音樂及YouTube影音，輕鬆開口就能智慧聲控生活大小事；Mesh WiFi子機能夠有效延伸無線網路收訊範圍，適合大坪數或多樓層住家的用戶使用。

除台灣大寬頻外，凱擘大寬頻也祭出，申辦120M(含)以上光纖上網指定方案每月只要699元起，就能免費升級A1 Box及藍牙聲控遙控器，除可觀賞myVideo、LINE TV、HBO GO、KKTV等熱門OTT影音內容，還能透過語音指令調整電視音量、轉換頻道或搜尋喜歡的節目，再送機上盒myVideo豪華月租超過20,000部影劇作品2年看到飽，即日起還享智慧好禮3選1，包括Google Nest Mini智慧音箱帶、Mesh WiFi子機、或體驗Uniigym體感健身課程一年(含網路攝影機)。

(時報資訊)