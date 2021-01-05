地圖中分享的痛風餐，令人食指大動（戴上容攝）

柚來咖啡休閒小館 （戴上容攝）

八里區公所推出「柚花香道地圖」秘境手繪地圖，邀民眾來八里輕鬆遊。八里區長陳炳仲表示，荖阡坑路上的柚花香道位於台64線快速道路旁，路上有許多網路知名餐廳，過去只有行家才懂得探訪，區公所這次特別製作手繪風格的觀光地圖，介紹柚花香道之美。

陳炳仲表示，八里坐擁觀音山、淡水河口風光，平常可遠眺群山和台北港，這次主打的「柚香花道」荖阡坑路是八里文旦柚的主要產區，地圖介紹許多景觀餐廳，民眾享受美食時，可以享受清甜的柚花香，柚子產季還能體驗採果樂趣。

陳炳仲說，荖阡坑路「柚花香道」交通方便，民眾不管自行開車，或者騎乘重機都可找到輕鬆抵達，為了讓民眾更一目了然，區公所特別製作Q版手繪風格的「柚花香道地圖」觀光地圖，讓民眾有吃又有玩，利用「五感」體驗柚花香道之美。

八里區公所補充，地圖中的「Garage Café 64」是重機界間爆紅景觀餐廳，「柚來咖啡休閒小館」可感受豐富的人情味和獨特的廚藝現炒美食，「紫藤花藝村」是全台唯一「韓式泡菜」產地自產自銷的工作室，私房菜「頂級干貝XO醬伴手禮」吸引無數老饕上門，3、4月還有浪漫的紫藤花季，其他好玩地點請民眾參考地圖指示來挖寶。

八里區公所表示，八里觀光日益蓬勃發展，今年度將首次於八里施放大型煙火秀，盼透過新北山海線新秘境手繪風的觀光導覽地圖，能行銷農特產品及觀光果園，未來八里觀光纜車、淡江大橋和八里輕軌等交通建設啟用，八里區將成為全台複合港灣城市。

(中時 )