軟體廠訊連科技（5203）5日公告2020年12月營收為1.53億元，月增18.26％，年增5.03％。訊連2020年全年營收達16.45億元，年增13.13％。訊連近期除了原本業務穩固經營以外，也積極擴展旗下人臉辨識業務，並跨入智慧金融領域，在2021年一月將登場的CES消費性電子線上展會中，將展示全新FaceMe eKYC＆Fintech智慧金融解決方案。

訊連2020年第三季稅後淨利5,203萬元，較去年同期衰退63.4％，每股盈餘0.63元。累計前三季淨利1.8億元，年減38.1％。每股盈餘2.12元，較去年同期3.44元衰退。

訊連第三季獲利衰退，主要是受去年同期因有處置不動產之一次性業外收入，導致基期較高，加上第三季有匯損1,100萬元、以及轉投資的玩美移動第三季因行銷費用提高，單季虧損840萬元，才導致整體第三季獲利衰退。

訊連旗下3大成長引擎PC-Create、Mobile App、人臉辨識新事業群營運穩健，且已成功轉型訂閱制，目前旗下訂閱制年約用戶佔總訂閱用戶比例已達94％，預期總訂閱用戶數量將持續維持成長，對於2021年、2022年整體表現將帶來助益。

人臉辨識部分，訊連近期積極拓展旗下FaceMe業務，並跨入金融領域，訊連指出，智慧金融產業講求高度安全以及機密性，而FaceMeeKYC＆Fintech可提供即時的生物特徵識別、身分辨識、以及雙重認證以及2D與3D防偽等功能，金融機構可精準比對客戶人臉與其身分證件上的照片是否為同一人，大幅提升金融認證的易用性。

此外，訊連也表示，該解決方案也可建置於各式邊緣運算平台上，對於銀行開戶，申辦信用卡與保險，ATM進行交易、以及使用行動網銀與遠端客服服務等需求中，可快速導入可靠安全的臉部辨識技術，將在2021年CES線上展出。

(工商 )