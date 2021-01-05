雖然隔晚美股新年開局破頂後倒跌逾1％，不過A股5日再度向上，滬深300指數收創13年新高，港股亦連續第十日獲北水淨買，恒指全日先跌後漲，收盤刷新逾十個月高，連升第五日。

恒指開盤跌191點，甫開曾挫322點，見27,150點全日低，之後紐交所突然取消將三大電訊商除牌之決定，港股大反彈，早盤曾倒升不足1點，恒指中午跌83點。

下午展開升勢，恒指曾飆217點，高見27,690點，創2020年2月20日以來新高。其後升幅收窄至少於90點，不過收盤競價時段明顯走高。恒指最終收升177點或0.64％，報27,649點。

大盤全日成交增至2,150.29億港元。

個股表現方面，4日破頂的藥明生物遭主要股東折讓6.5％配股，收市僅跌1.3％報101.9港元，全日成交金額居首，達138.49億港元。

中國聯通升8.5％，為表現最好藍籌；中移動亦升7.3％報51.3港元。中海外挫4.2％，為表現最差藍籌。

(工商 )