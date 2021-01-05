古坑鄉華山村剛打造完工的公共空間「滾石咖啡館」，內外連成一氣。（周麗蘭攝）

正門有一面大窗，內外都可坐。（周麗蘭攝）

華山村滾石咖啡館改造前的模樣。（華山社區提供）

古坑鄉華山咖啡園區的庭園咖啡店很多，但無公用的咖啡廳，社區居民運用雲林縣府舉辦社區PK賽的20萬元經費，把一個閒置的民宅倉庫變成「滾石咖啡館」，滾石取華山發生土石流的歷史，也隱喻咖啡前景滾滾而來。

華山村海拔約400多公尺，是附近縣市民眾假日健走休閒去處，十年前華山咖啡園區人氣鼎盛一時，近年來台灣本地咖啡風行全台，華山村民力圖轉型再創高峰。

網拍景點容易吸睛，華山咖啡園區內也無公共咖啡館，華山社區發展協會去年參加縣府社區營造PK賽，村民林建財提供閒置倉庫給社區改造，花20萬元材料化腐朽為神奇，打造出「滾石咖啡館」公共空間，將開放登山客、健行客歇腳。

華山社區理事長沈漢緯表示，在村長李國和與村幹事協助下，咖啡館自發想到施工順利完成，華山村曾經發生土石流災害，「滾石」一名象徵歷史也是未來，希望帶動華山的咖啡前景重生。

滾石咖啡館位於華山2號步道前的一個轉彎處，正面、側面開兩個大窗與戶外山景連成一氣，有高腳椅可以歇腳、發呆，內設一座咖啡吧檯將作為教學、體驗之用，室內空間供公眾使用。

滾石咖啡館完工獲得社區PK賽環境營造組銀牌，與第一名不到一分之差，還未正式開張就吸引民眾美拍，預計春節開放參觀。

(中時 )