婆媳問題自古以來都是難解的題目，有時除了媳婦和婆婆間的矛盾，跟公公也可能出現衝突。大陸一名人妻婚後住在婆家，但公公非常難相處，還因為一些小事就認為她擺架子，甚至賞了媳婦一記耳光；岳父得知女兒受委屈後，氣得召集20多名親戚連夜包車趕往婆家討公道，不料公公的態度竟一百八十度大轉變。

《網易新聞》報導，安洛（化名）2年前遠嫁外地，起先家人並不贊成，認為娘家要離得近才有威懾力，她當初還認為父母過於杞人憂天，誰知嫁進男方家後，才發現公公個性霸道，不僅家中大小事都要聽他的，過去還常常對婆婆動手，導致一家人長年活在陰影之下，因此她平時總是能躲就躲，盡量不跟公公接觸。

結婚1年多後，安洛生下了一名孩子，由於坐月子期間母乳不夠，讓婆婆深感憂心，每天都換著花樣準備各種補品；某天中午，婆婆把湯熬好後，因為還要洗衣服，便讓公公幫忙把湯送上樓；由於安洛當時正在哄孩子，隨即禮貌地說自己晚點再喝，孰料此舉卻引起公公不滿，除了對她酸言酸語，還打了媳婦一巴掌。

無辜挨打讓安洛備感委屈，即便婆婆連忙出言安慰，她還是忍不住打電話給父親哭訴；娘家人得知女兒被欺負後怒不可遏，當晚便找來20多名親戚，連夜包車趕往婆家討公道；值得一提的是，當公公知道娘家人不是省油的燈，對媳婦的態度便好轉許多，而事後安洛也沒有離婚，目前和老公的關係仍十分融洽。

(中時新聞網)