人民幣兌美元在岸價（CNY）5日早盤一度逼近6.43，曾高見6.4303，其後升幅盡吐，收跌12點。

人民幣在岸價收報6.4640，較上日下午4時30分收報6.4628，跌12點或0.02％。

離岸價（CNH）早盤更曾升破6.42，高見6.4118，截至下午4時42分，離岸價報6.4482，在岸價報6.4647。

官方5日開出的中間價報6.4760，較上日6.5408，升648點，創兩年半以來高。

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(工商 )

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