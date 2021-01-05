人民幣在岸價收跌12點 16:592021/01/05 工商 賴瑩綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 人民幣兌美元在岸價（CNY）5日早盤一度逼近6.43，曾高見6.4303，其後升幅盡吐，收跌12點。 人民幣在岸價收報6.4640，較上日下午4時30分收報6.4628，跌12點或0.02％。 離岸價（CNH）早盤更曾升破6.42，高見6.4118，截至下午4時42分，離岸價報6.4482，在岸價報6.4647。 官方5日開出的中間價報6.4760，較上日6.5408，升648點，創兩年半以來高。 《日股》大東京宣布緊急狀態前 日經收黑 《汽車股》特斯拉＋長單 聯嘉今年營收估增2成 (工商 ) #人民幣在岸價 #收跌 #早盤 #高見 #收報 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 離岸人民幣早盤升破6.42 12:092021/01/05 財經 《半導體》宏捷科去年12月營收3.47億元 登5年來同期新高 15:572021/01/05 財經 升破6.5 人民幣飆兩年半新高 04:102021/01/05 財經要聞 滬指半日微跌1點 深成指升80點 12:102021/01/05 財經 《國際金融》人民幣大漲帶動風險貨幣 美股回落 15:402021/01/05 財經 股匯開紅盤雙漲 15000在望 04:102021/01/05 財經焦點 《光電股》上月營收失守50億關卡 大立光：1月拉貨動能降 16:142021/01/05 財經 滬指收漲25點 四連升 15:392021/01/05 財經 《韓股》收最高2990 連漲7日KOSPI又締新猷 16:142021/01/05 財經 筆電用電源訂單強勁 群電12月營收年增15.6％ 14:512021/01/05 財經 《半導體》昇陽半去年12月營收雙升 全年減7.81％ 15:232021/01/05 財經 財經熱門新聞 一位貪婪者告白：當沖航運股 1天狠賺100萬元 - 財經 被川普賜死後 華為業務大縮水？ 任正非一句話回應 - 財經 台塑越鋼20億美元聯貸 大爆棚 - 財經要聞 - 工商時報 外資去年狂賣6千億認錯 散戶進場注意5顆星股票 - 要聞 政院版初審 汰舊車減稅 車齡拉長逾10年 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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