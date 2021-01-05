台灣男性罹患口腔癌的發生率較世界其他國家高，但國內檢測口腔癌通常由醫師視診，較缺乏統一數據與量化的判斷方式，有感於此，中山醫學大學學生組成CSMU團隊，研發新型口腔癌檢測套件，可透過數據判斷是否罹患口腔癌的風險高低，奪下2020麻省理工學院iGEM生技競賽金牌。

中山醫學大學指出，此CSMU團隊是由校內各學系學生組成，成員涵蓋醫學系、牙醫系及生醫系等；學生們提出的新型的口腔癌檢測套件除奪下iGEM生技競賽金牌，更獲得最佳檢測、最佳測量、最佳基礎元件與最佳複合元件、最佳元件組合共5項獎項入圍。

研究團隊表示，目前台灣在檢測口腔癌的過程中，一開始通常是由醫師或牙醫師經由視診的方式、觀察病人口腔黏膜細胞是否有達到一定癌化風險，待醫師視診認定患者嚴重程度之後，再決定是否需要進行進一步的病理切片，其主觀性較高、欠缺量化與明確數據的檢測分析。

為改善此問題，研究團隊設計一套新的試劑與序列，受試患者只需要提供口水，搭配這套新檢測試劑後，利用血糖儀作為測量工具，就可依照得出的數據判定該受測者罹患口腔癌的風險高低，提供臨床醫師判斷是否需要進一步做切片檢查或持續追蹤。

中山醫大表示，麻省理工學院國際遺傳工程機器設計競賽（iGEM）是每年全球性最大的合成生物學國際大賽，其融合生物、工程、物理與計算機科學等領域，參賽者須整合各領域能力、設法解決人類社會面臨的問題或困境，今年共吸引來自世界近250個隊伍參賽，CSMU團隊的研究因屬非侵入性、可數據化且易取得，獲得評審青睞。

(中時 )