跨入2021年，代表著華人傳統最重要的節日農曆新年即將到來。為了便利民眾提前買半年貨，不少電商平台提前推出年貨。過年前不想要趕著假日、除夕前才人擠人的去賣場買年貨嗎？趕緊把握年前機會，線上輕鬆選購！

momo富邦媒《新春盛宴》盛大登場

富邦媒旗下momo購物網《新春盛宴》即日起盛大登場，精選居家用品、新春服飾下殺5折起，像是東元11KG洗脫烘滾筒折價千元、TOSHIBA 50型安卓廣色域TV優惠83折、喬山小漾沙發按摩椅下殺5折、慢慢家居雙抽收納床頭櫃特價699元、美心鼎鈦不沾鍋，下殺2折等。還攜手近40大品牌推出「集點換購」活動。集滿1點即可以1元換購「NYA-新春限定福袋」並參加抽獎活動，集滿1至6點，即可以99至3,999元加購品牌實用好物；此外，以1元加購「NYA-新春限定福袋」即可參加好禮抽獎，獎項包含gogoro Viva (市價54,980元)、Enegreen日式多功能電烤盤(市價2,480元)、FUJI溫揉按摩器(市價1,980元)。

momo《新春盛宴》活動期間享有「消費滿額搶2000」好康活動，消費滿2000元登記送200元、消費滿5000元登記送500元、消費滿15,000元登記送1500元、消費滿25,000元登記送2000元。針對年前大掃除需求，momo再推出「天天簽到領好康」，瀏覽指定頁面10秒即可免費抽掃地機器人、「不限金額消費抽dyson吸塵器」，讓消費者輕鬆打掃過好年。

樂天市場年貨大街正式開跑

樂天市場最牛年貨大街即日起正式開跑！集結數百間店家於1月1日起至1月15日推出三重好康優惠，包含年節必備夯品、精選過年美食、除舊布新家具及家電和新春開運服飾等，搭配整點下殺5折起、天天領券優惠及樂天信用卡加碼4.5%回饋等活動，一站式購足讓消費者免出門奔波，買好買滿就趁現在！

樂天最牛年貨大街天天提供優惠券，樂天會員於指定店家單筆購物金額達門檻，即可現金折抵，如女裝精品滿8,888折888、男裝運動滿2,800折280、3C家電滿3,000折300及牛逼年貨（美食）滿1,200折100，最高現省2,678元。活動期間，持樂天銀行信用卡刷卡購物，單筆滿2,000元即可享3.5%點數回饋（須登記，限名額），而從1月1日至1月31日，不限金額消費且不限名額點數回饋1%（須登記）。

蝦皮購物年貨節首發 南門市場好料輕鬆買

今年受疫情影響，許多國人選擇不去餐廳，待在家裡守歲圍爐「宅過年」，蝦皮購物看好年節相關商品買氣可望爆翻2倍！今(5)日宣布即日起年貨節開跑，推出年菜館助力消費者「牛轉食運」！首波強打「名牌年菜4折起」優惠，即日起將婆媽心目中年菜聖地南門市場搬到蝦皮年菜館，囊括人氣老店億長御坊、逸湘齋、萬有全、上海合興等，讓你不用人擠人，也買得到滿桌饗宴！1/11起「2.2蝦拼年貨節」，更打出全站99元起免運、最高回饋40%、商城89折券等開運優惠，最低只要1元將就能將Nintendo Switch 、SAMSUNG液晶電視等豪禮帶回家，年假期間的全家娛樂活動就靠這檔解決！

蝦皮購物也貼心推出年菜組合，讓消費者輕鬆搞定圍爐免煩惱，逸湘齋迎春納福6菜1湯全套2000元有找，一次就能擁有佛跳牆、紅燒獅子頭、江浙蔥烤鯽魚等經典7道菜； 呷七碗佛跳牆、xo米糕、獅子頭組合直降61折只要929元，讓小家庭不需千元就能享受輕鬆圍爐！ 除此之外，「2.2蝦拼年貨節」也將於1/11放送每人2張免運券、瘋搶1元強品等多重好禮，1/11~2/2年貨節期間更是天天有驚喜，辦年貨、添好運千萬別錯過！

遠傳friDay購物 年菜早鳥預購開跑

遠傳friDay購物年菜預購買氣於12月底明顯提升，熱銷預購品項中，以8道以上的套餐組合以及佛跳牆最受歡迎，佔總預購銷量近6成。今年遠傳friDay購物和年菜評比常勝軍「佳佳」獨家合作，推出「牛年鴻運新春8菜組及牛運亨通團圓10菜組」，道道均是經典招牌。同樣受到消費者青睞的還有網購美食的口碑品牌－紅豆食府及海霸王。家家戶戶團圓桌上必備的佛跳牆，則以經典不敗口味的「老協珍烏參佛跳牆」及「築地一番鮮干貝風味佛跳牆」，持續攻佔饕客味蕾，在預購榜上各擁一片天。

面對網站上琳琅滿目的年菜菜色，還遲遲無法下定決心該怎麼選擇嗎？遠傳friDay購物將於1/8 中午12:00於遠傳friDay購物粉絲專頁直播，直接開吃獨家限量開賣的遠傳friDay購物x佳佳牛運亨通團圓年菜組，讓粉絲們更實際了解冠軍年菜好味道。另再推出直播專屬優惠，1/8-1/10下單購買此年菜組合，再享直播限定價$2,660！老饕們必須鎖定遠傳friDay購物「牛運亨通！開運必吃冠軍年菜」直播。

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