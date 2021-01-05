先前有民眾在捷運上拍下，一名油漆師傅深怕自己身上的衣物弄髒位置，於是坐在自己的油漆桶上，如今又有網友目睹類似事件，只見超商門外有一雙沾滿泥土的雨鞋，原來是一名工地師傅為體貼店員，在門口脫下雨鞋，只穿著襪子走進超商購物，就怕弄髒地板。目睹全程的原PO相當感動，「他一定是個做事細心會替他人著想的人」。

原PO昨(4日)在臉書社團「爆廢1公社」上貼出一張照片，只見照片中一雙沾滿泥土的雨鞋擺在超商門口，顯得有些突兀，原PO接著說明，自己昨日打算到超商購物，但就在踏進商店前，看見一名工地師傅，將沾滿泥土的鞋子脫在門口，只穿襪子走入店裡購物。

目睹整個暖心過程的原PO，大讚該名工地師傅一定是個做事細心，會替他人著想的人。一個看似微不足道的小小舉動，便可看出他一定是個注重細節，溫暖的人。同時原PO不免感嘆，「多一些這樣的人，社會一定充滿快樂與和諧」。

貼文發出後不少網友大讚這名師傅的細心，「做工朗的細心」、「真的值得向他看齊」、「很多做工的素質真的很好，比較現在一堆進來裝大爺、大小姐的好多了」、「本來各種行業都有修養層級高有同理心的人」、「其實很多做工地的大哥都很有體貼人的一面，反而很多西裝筆挺的人都自私自利，讓人反感」。不過有網友提出不同看法，認為只穿襪子踏入沒有比較好，「工作一整天悶在鞋裡難免有味道，穿鞋進去事後拖地就乾淨了，脫鞋進去散發的味道可能影響其他消費者，味道也要一陣子才會散去」。

(中時新聞網)