美國衛生官員周一表示，在美國運送的1500萬劑新冠肺炎疫苗中，有超過三分之二處於閒置狀態，紐約州和佛羅里達州州長已經揚言要對未能迅速配發疫苗的醫院開罰。

紐約州長古莫（Andrew Cuomo）表示，在紐約，醫院必須在收到疫苗後一周內進行疫苗接種，否則將面臨罰款，以及疫苖供應量將減少。他表示：「我不希望將疫苗擺在冰箱或冰櫃中，我希望它打在某人的手臂上」。

整體而言，截至目前為止，紐約醫院配出的疫苖還不到他們分配到的一半。

美國疾病管控與預防中心（CDC）公布紐約州的疫苗接種量甚至更低，稱自12月中旬以來，運送給該州的89.6萬劑疫苗中，已經施打量的不到五分之一。

佛州州長德桑提斯（Ron DeSantis）則宣布一項政策，將分配更多劑量給配發速度較快的醫院。他表示不希望看見疫苖被閒置在某些醫院系統，不過他並未表示這些醫院將面臨罰款。

(時報資訊)