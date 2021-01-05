南亞科(2408)今(5)日公布2020年12月自結合併營收為50.77億元，較11月增加3.65%，較前年同期增加17.24%。第四季營收約147.73億元，比第三季營收153.24億元，再季減約3.59%。

南亞科技將於2021年1月8日召開2020年第四季線上法人說明會，揭開記憶體法說會序幕，將公布去年第四季獲利以及對於今年第一季之展望。南亞科於上季法說會預期去年第四季市場可望趨於穩定。

南亞科去年出貨持續增加，帶動2020年合併營收為610.06億元，較2019年增加17.94%。

南亞科第二季營收見到2020年高峰，因去年第三季產品價格下滑，第三季稅後淨利16.13億元，季減49.9%，每股純益0.53元。第四季產品價格跌勢趨緩，有助於獲利止跌。

2020年前三季稅後淨利67.61億元，年減約20.8%，每股純益2.21元。

隨著DRAM現貨價於去年12月大漲，本季合約價格看漲，有利於南亞科本季營運表現。據統計，2020年12月DRAM現貨價為3.46美元，比11月高出30%。研調機構TrendForce估計，今年第一季DRAM價格將止跌，並有機會小漲，預估季增約5%。

(時報資訊)