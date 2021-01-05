海悅(2348)2020年12月合併營收為新台幣5.36億元，年增率59.28％，創單月歷史新高，全年合併營收36.64億元續攀峰，年增率119.21％。展望2021年，海悅深耕全台代銷市場，目前全台合計在手建案總銷金額逾1,300億元，將為營運提供動能。

海悅在2020年9月以2.12億元取得金毓泰(股)公司過半持股(50.23％)，今(5)日召開臨時股東會，全面改選董監事席次，選舉結果為，黃希文、王俊傑(海悅國際代表人)與江正治(福清營造代表人)等三位擔任董事，監察人為李美月，並隨後召開董事會推選董事長為黃希文，新經營團隊將加速「台北舊市議會」50年地上權開發案，規劃符合區域市場最合適的產品，打造高端收益型不動產，以期活化資產，成為公司中長期穩健的營運成長動能。

海悅深耕全台不動產代銷市場，與政府打炒房，不打房的穩健房市政策方向一致，往「低基期」區域布局，跟隨「產業發展」移動，並強化與建商的合作關係，多元運用「大數據」，2019年跨足中南部房市，2020年挹注新的營收成長動能，受惠規模經濟效益，推升12月合併營收站上5億元大關。

2020房市以自住、首購、首換為主要消費族群，海悅穩健內斂的經營策略，與政府房市政策同軌，憑藉大數據與新媒體行銷，2020全年合併營收36.64億元續攀峰，年增率119.21％，且受惠精準行銷帶動平均銷售率成長，履行合約成本有效管控，廣告策略效益顯現，以致營業費用控制得宜，毛利率成長可期，可望推升全年獲利向上趨勢。

(時報資訊)