天龍國寸土寸金，車位也洛陽紙貴，車位價格不太會因建物屋齡而減損，尤其是保養簡便、不易損壞的坡道平面車位，價格表現更不受屋齡影響，因此對車位而言，影響價格的因素，大多與所在區域、車位種類、座落位置等有關，且通常越好停、越接近一樓就越值錢。進一步統計台北市各區車位平均價格，2019年為大安區最貴，平均要價333.7萬，不過2020年度以信義區的325.5萬居冠，其次才是大安的317.4萬，均價略減4.9%，第三名為中正區301.9萬。

車位漲幅最大行政區是士林區，漲幅近2成，張旭嵐指出，大安中正士林等區域開發早，尤其天母不乏舊公寓華廈，車位規劃不足，求過於供，而新蓋好的豪宅車位身價多在350~400萬之間，隨著豪宅交易回溫，高總價車位交易也拉高區域平均價格。

台灣房屋集團趨勢中心統計實價登錄發現，今年台北市獨立交易的坡道平面車位，總價最高的車位，是中正區「一品金華」的一樓坡平車位，以總價430萬奪下冠軍，其次是大安區「皇翔天昴」和中正區「臨沂雙璽」的停車位，以400萬/個並列第二，位居第三的則是中山區「德運京鼎」的一樓車位。

進一步統計台北市各區車位平均價格，2019年為大安區最貴，平均要價333.7萬，不過2020年度以信義區的325.5萬居冠，其次才是大安的317.4萬，均價略減4.9%，第三名為中正區301.9萬。

張旭嵐表示，信義車位均價最高貴，實價登錄以來，最貴的停車位就在信義區的皇翔御琚，一個870萬，不過今年單獨車位交易排行卻不見信義區豪宅入榜，主要因為信義區豪宅屋齡新，規劃時每戶的基本配額多半可達２~4個，頗能滿足屋主需求，因此額外單獨加購的情況較少，不過也因信義區豪宅比例高，車位價格漲勢不小，平均也比去年漲了一成。

張旭嵐提醒，加購車位，應注意車位是否有獨立產權，如果是法定停車位，就不能轉售給非大樓或住戶以外的人；而增設停車位及獎勵停車位，要有「獨立權狀」才可以單獨買賣。此外，2021年起買預售屋車位無土地持份，相較之下，擁有土地持份且能獨立移轉的車位顯得吃香。

(時報資訊)