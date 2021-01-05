腳出現「靜脈曲張」要小心! 簡單4招預防心肺阻塞

擁有一雙白皙又修長的腿是大多數女生的夢想，但你有發現靜脈曲張偷偷找上你了嗎?YouTuber77老大，於頻道中分享「改善蚯蚓腳四部曲」，讓靜脈曲張跟你說byebye。

他分享靜脈曲張帶來的壞處，嚴重可能會導致抽筋水腫、濕疹及皮膚潰爛，並表示在傳統醫學來說，這是所謂的「氣滯血瘀」，可能會因為勞累造成氣血循環變差，分享四招擺脫討厭的靜脈曲張，分別為中藥茶飲、穴道按摩、生活習慣、醫學治療。

他表示中藥茶飲十分適合久坐久站的族群，將中藥材以小火熬煮後，達到活血及清血的效果，對改善及預防靜脈曲張有很好的療效。其中也說道，按摩穴道可以減緩抽筋及水腫，透過抬腿來達到血液回流的效果，也可以透過手術，將沒有功能或淤積的靜脈去除。他認為不要忽視生活上的小事情，且多加留意身體帶來的些微警訊。

不管男女老少都可能會出現靜脈曲張，影片一出，引起眾多網友回響，「我超級需要~」、「小蚯蚓困擾我好久不知道該怎麼辦，都不敢露腿！現在我懂了！我會好好照做的！」、「我都有這些症狀！我明天就去抓藥」、「謝謝老大分享。」

(中時新聞網)