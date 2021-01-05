SpaceX為當代最頂尖的民間太空公司，其原因就在持續不停的創意。首席執行長兼創始人伊隆‧馬斯克（Elon Musk）又有了新點子，他認為超級重型火箭(Super Heavy)的返回，應該由發射塔的機械臂來抓住它，這樣降落安全性更高，火箭本身也可省略登陸腳架。

新阿特拉斯(New Atlas)報導，目前SpaceX憑著其他同行還未掌握的「獨門絕活」-可回收重複使用火箭，幾乎攏斷了太空行業，其他太空公司目前也試圖學習，例如Rocket Lab，他們要用降落傘來回收火箭，另外藍色起源(Blue Origin)也在研發相當類似的腳架式降落火箭。不過SpaceX現在還在進步中，他們正在思考更大型的火箭助推器該如何降落。

馬斯克最近在自己的推特上說，他有了一個新主意，就是讓火箭降落到發射塔旁邊，然後發射塔伸出巨大的機械臂抓住火箭，並由火箭上的格柵鰭來承擔負載。

Accurate Super Heavy Descent profile? pic.twitter.com/MxIJ0zLzKn — Erc X (@ErcXspace) December 30, 2020

馬斯克解釋，這樣做有多種好處，一來是省去火箭助推器底部的降落腳架，而且直接飛回發射架，可以更快的重複使用。馬斯克補充說，在理想狀況下，這枚剛完成任務的火箭助推器，可以「在一個小時內重新起飛」，這聽起來過於雄心勃勃，但是馬斯克和SpaceX團隊，不會被指責異想天開。

上個月，SpaceX的超重型火箭的測試原型，進行第8次實驗任務，代號為SN-8的星艦火箭成功發射，並且在高空完成姿態改變、水平飛行等重要測試，飛行時間達6分鐘之久。然而就在返回降落時，因降落速度過快而重砸地面立即爆炸，所有觀眾都感到相當可惜。馬斯克樂觀的說，SN-8雖然爆炸，但是飛行過程相當成功，他也很滿意取得到的測試資料。

SpaceX Wants to Catch Starship Rocket Boosters

不過，他可能正在思考最後降落失敗的部分該如何改進，更大更重火箭並不容易保持平衡，那麼由發射塔機械臂來協助固定，能否表現的更好。

上週馬斯克表示，SpaceX不會受到SN-8的降落失敗影響進度，會在未來「幾個月」內，開始對2具超重型火箭原型進行飛行測試。目前在德州博卡奇卡開發基地(Boca Chica)，已發現SN-9測試火箭在組裝工廠裡。

(中時新聞網)