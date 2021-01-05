為讓弱勢家庭享有溫馨年菜，台東縣牧心智能發展中心發起「誰來捐年菜」活動，募集愛心年菜及保家箱目標各1500份，期望幫助台東縣18個社福單位的弱勢家戶，牧心指出，目前年菜認購僅約3成，期盼各界分享愛心、踴躍認購。

牧心智能發展中心董事長李豔菁表示，受疫情影響，物資募集不易，1500份壓力很大；她說，這次比往年提早1個月開始募集年菜，截至4日統計，年菜募集389份、保家箱55份，認購狀況較以往冷清不少，希望各界分享愛心，活動至本月29日止。

「您捐，會給您捐款收據、給您祝賀卡，更重要的是您認捐的年菜會送到台東弱勢家庭，讓您的愛心填滿他們的餐桌，但您不會收到商品」牧心網頁逗趣寫下。

李豔菁指出，第1年發起活動募集約600份，第2年陸續有社福單位加入，數量約1000份，在善心人士協助下皆達標；今年參與的社福單位陸續增加，包含蘭嶼朗島基督長老教會、台東縣自閉症協進會等18個單位。

李豔菁表示，有感弱勢家戶生活物資匱乏，在歲末年終更無力購買年菜，鑑此，台東牧心自3年前發起募集年菜活動，希望讓他們能溫馨過年。

今年牧心推出2項方案，包含愛心年菜「珍幸福豪福氣送暖餐」，有酸菜燉雞湯及蓮子米糕組，1份999元；「保家箱」則有日常用品、罐頭及暖心毛毯等，1份1200元。

(中時 )