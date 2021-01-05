比特幣近期頻創新高，自1月以來，比特幣全球市值上探5,600億美元，每顆比特幣約3.4萬美元。但KPMG安侯建業加密資產小組主持人謝昀澤提醒，比特幣的幣值激增，同時也會拉高企業與個人電腦的資安的曝險程度，可能會有「被挖礦」、「被綁架」、「被攻擊」等三大資安危機。

謝昀澤表示，即使比特幣的挖礦獎勵數量，有隨時間逐量減半的機制，但因近期的幣值大漲，反而使得挖礦總報酬較一年前不減反增，讓一些網路上防護力較差的主機，在不知情下被駭客集團入侵成為「免費挖礦機」。

此外，因比特幣付款具備高度匿名性，仍不易被越趨嚴格的全球反洗錢（AML）機制察覺。謝昀澤表示，駭客集團可能趁幣值大漲時入侵並加密個人或企業的重要檔案，索取高額解密贖金。

隨著比特幣的幣值高升，也迎來了交易的熱潮，謝昀澤認為，此時存放在比特幣交易所線上錢包中的熱錢大增，將可能淪為駭客眼中的肥羊，透過攻擊以竊取比特幣。

KPMG安侯數位智能風險顧問公司副總經理林大馗認為，企業或個人要避免成為比特幣大漲的間接受災戶，除了防毒防駭的各式資安配備以外，關鍵為資安的防護正確意識，例如檔案備份措施、減少不必要的網路數位足跡、減少資安破口，減緩被綁架等網路攻擊的風險，並隨時監控電腦的效能與連線。

(工商 )