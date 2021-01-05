新冠肺炎改變人類生活，更徹底翻轉產業趨勢，2020年疫情催生數位轉型，造就那斯達克指數狂飆，法人觀察，2020年全球股市在新冠疫情拖累下，唯獨與科技相關指數能脫穎而出，根據恒生指數公司2020年總結報告資料顯示，大中華股市表現參差，香港的恒生指數及恒生中國企業指數分別下滑3.4％及3.8％，但以科技股掛帥，尤其聚焦新經濟的恒生科技指數，依回溯資料統計，則飆升78.7％，在香港資本市場表現一枝獨秀，可用相關基金搶搭商機！

看準疫後新經濟商機的香港資本市場，恒生指數公司於2020年7月27日率先推出「恒生科技指數」，新光投信指出，為鎖定東方新經濟商機，將搶先推出首檔新光恒生科技指數基金預計1月11日募集。

新光恒生科技指數基金經理人牟宗堯表示，香港過去為國際金融重鎮之一，更是大陸對外的門戶及外資進入中國的橋頭堡，作為亞洲金融樞紐地位無可取代，加上港交所，在2018年改革上市制度後，近年來更加速發展「立足中國」、「連接全」及「擁抱科技」三大戰略，推出一系列優化措施，進一步提升香港作交易及金融投資中心的競爭力和吸引力，2020年11月更宣布推出全新的線上服務平台「FINI」，簡化企業在香港首次公開招股的結算程序，未來新股從定價到上市，縮短至最短1個營業日，結算週期減省高達8成，投資者可更快的進行交易，降低市場風險，提升整體效率。

牟宗堯預估，FINI是港交所《戰略規劃2019~2021》中的重要計劃，擁抱科技又是港交所的核心戰略之一，FINI這項創新計劃，凸顯香港新股募資市場進入數位化時代，同時，港交所在2018年改革上市制度後，更多元化的香港資本市場，吸引不少新股來港作為主要上市及第二上市的離岸掛牌首選，2020年香港資本市場更是火熱，港股迎來一批批新科技企業掛牌上市，包括阿里巴巴、網易、京東等相繼回港上市，對港股帶來質變與量變。

更值得注意的是，牟宗堯認為，近來大陸對平台企業反壟斷等政治紛擾，但在大陸追求科技自主的背景下，加上十四五計劃的推波助瀾下，現在香港正式定位為亞洲最蓬勃的科技及新經濟公司的金融生態系統，香港恒生指數公司更於去年7月推出「恒生科技指數」，看出「新港股」的政策意義與「港科技股」的長線發展重要性不言可喻。

(工商 )