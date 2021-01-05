久陽旗下榮福標到台東縣政府廢棄物處理案 17:092021/01/05 工商 工商林憲祥、高雄 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 螺絲大廠久陽(5001)代子公司榮福股份有限公司公告得標台東縣政府公共工程案。 久陽子公司榮福股份有限公司取得台東縣環保局-台東縣廢棄物能資源中心效能提升統包工程合約，合約總金額為新台幣538,254,741元。契約期限為自決標日起480天為第一階段的設備效能提升工程(不含驗收)，第二階段為接續前階段工程驗收合格日起的730天試營運。 國有地上權 決標金額創新高 蘇貞昌視察豬肉進口有內幕 藍營女戰神怒揭「打假球」真相 (工商 ) #久陽 #榮福 #台東縣政府 #股份有限公司 #驗收 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 黃珊珊、陳時中夜訪街友 感謝方舟協會長期付出 15:112021/01/05 新消息 五權森林公園開工動土典禮 耗資8500萬興建 16:192021/01/05 寶島 藍立院黨團啟動 反萊豬公投連署 16:402021/01/05 財經 年省千萬公帑 高雄國稅局.職安署合署大樓動土 15:332021/01/05 寶島 全台第二座 台泥攜雲朗打造台東紅葉谷地熱園區 16:192021/01/05 生活 陸記者滯台 頻被問何時回 打不打 04:102021/01/05 兩岸新聞 台泥綠能攜雲朗觀光 將在台東打造「紅葉谷地熱園區」 12:312021/01/05 生活 苗縣改造失落空間 變美學步道 04:102021/01/05 地方新聞 字典裡沒有難這個字─憶我父親任顯群（上） 04:102021/01/05 藝文副刊 專家傳真－RCEP簽定啟動越南新經濟 04:102021/01/05 專題周報 在劇場 回應「公共」的7道歷史切片 07:002021/01/05 生活 財經熱門新聞 被川普賜死後 華為業務大縮水？ 任正非一句話回應 - 財經 台塑越鋼20億美元聯貸 大爆棚 - 財經要聞 - 工商時報 布局半導體 鴻海火力全開 - 財經要聞 - 工商時報 外資去年狂賣6千億認錯 散戶進場注意5顆星股票 - 財經 價格瘋漲！ 印度組織喊鐵礦石禁出口 陸卻沒在怕 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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