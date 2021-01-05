螺絲大廠久陽(5001)代子公司榮福股份有限公司公告得標台東縣政府公共工程案。

久陽子公司榮福股份有限公司取得台東縣環保局-台東縣廢棄物能資源中心效能提升統包工程合約，合約總金額為新台幣538,254,741元。契約期限為自決標日起480天為第一階段的設備效能提升工程(不含驗收)，第二階段為接續前階段工程驗收合格日起的730天試營運。

(工商 )