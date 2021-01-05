國民黨台北市議員羅智強日前批評「民進黨政府對陸出口創新高，比馬政府更賣台」，民進黨發言人顏若芳反駁，這是刻意誤導，完全錯誤的解讀，出口增加，反而證明「中國需要台灣，而不是台灣對中國的依賴加深」。對此，PTT神人「Z9」、台灣民眾黨立委高虹安國會辦公室主任吳達偉嘲諷「跟我說的一樣」。

台灣對陸貿易創新高。(圖/翻攝自 羅智強臉書)

原來，讓民進黨大動作反擊的原因在於，羅智強4日在臉書撰文揭露去年2020年，台灣對大陸出口的貿易依存度，創下史上新高的 43.8%，相較前總統馬英九執政的最後一個完整年度，台灣對大陸出口的貿易依存度被下降成39%。

羅智強指出，從經濟部數據來看，蔡英文第二任執政的第一年，是台灣有史以來，貿易最依賴中國大陸的時候。反觀民進黨過去罵馬英九賣台，嗆馬把台灣綁進了中國大陸，讓台灣的經濟向中國大陸傾斜，讓台灣的出口依賴中國大陸。讓他不禁嘲諷，39%的馬英九叫賣台，43.8％的蔡英文不是更賣台？他也強調韓媒朝鮮日報要搞清楚，台灣的經濟成長成績，不是因為「脫離中國」，恰恰是蔡英文把台灣的出口「綁進中國」。

對此，吳達偉5日在臉書粉專發文嘲諷，「看吧，跟我說的一樣，我大台灣股市還破一萬五了，我們靠電子零件已經反攻中國(大陸)了」。

《朝鮮日報》的報導，恐怕是活在平行時空 我拿台灣被民進黨扣最多的賣台帽子、賣台賣了八年都沒把台灣賣出去、下台五年後，還要被民進黨監察委員查賣台的馬英九當例子 當時民進黨批評馬英九最重要的「賣台鐵證」，就是把台灣綁進了中國大陸，讓台灣的經... 由羅智強發佈於 2021年1月4日 星期一

你看吧 跟我說的一樣 我大台灣股市還破一萬五了 我們靠電子零件已經反攻中國了 #DPP -- 民進黨發言人顏若芳表示，這是刻意誤導，完全錯誤的解讀；台灣對中國出口的增加，反而是證明中國需要台灣，而不是台灣對中國的依賴加深，請羅智強要認真做功課，不要見獵心喜，混淆視聽。 由 Z9 的看板發佈於 2021年1月4日 星期一

(中時新聞網)