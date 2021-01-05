國民黨台北市議員羅智強日前批評「民進黨政府對陸出口創新高，比馬政府更賣台」，民進黨發言人顏若芳反駁，這是刻意誤導，完全錯誤的解讀，出口增加，反而證明「中國需要台灣，而不是台灣對中國的依賴加深」。對此，PTT神人「Z9」、台灣民眾黨立委高虹安國會辦公室主任吳達偉嘲諷「跟我說的一樣」。
原來，讓民進黨大動作反擊的原因在於，羅智強4日在臉書撰文揭露去年2020年，台灣對大陸出口的貿易依存度，創下史上新高的 43.8%，相較前總統馬英九執政的最後一個完整年度，台灣對大陸出口的貿易依存度被下降成39%。
羅智強指出，從經濟部數據來看，蔡英文第二任執政的第一年，是台灣有史以來，貿易最依賴中國大陸的時候。反觀民進黨過去罵馬英九賣台，嗆馬把台灣綁進了中國大陸，讓台灣的經濟向中國大陸傾斜，讓台灣的出口依賴中國大陸。讓他不禁嘲諷，39%的馬英九叫賣台，43.8％的蔡英文不是更賣台？他也強調韓媒朝鮮日報要搞清楚，台灣的經濟成長成績，不是因為「脫離中國」，恰恰是蔡英文把台灣的出口「綁進中國」。
對此，吳達偉5日在臉書粉專發文嘲諷，「看吧，跟我說的一樣，我大台灣股市還破一萬五了，我們靠電子零件已經反攻中國(大陸)了」。
(中時新聞網)
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