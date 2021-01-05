在俄羅斯外長批評美日印澳四方安全對話（Quad）後，俄國20年來首度取消俄印峰會，雖有報導稱取消是出於新型冠狀病毒疫情，但也有人認為是印度與美國及西方走太近觸怒俄國。

「歐亞時報」（The EurAsian Times）報導，分析家曾提出，俄印間已因新德里與美國及四方對話盟國走得太近激怒莫斯科，醞釀出緊張關係。

反對黨的印度國大黨要角拉胡爾．甘地（Rahul Gandhi）痛批印度總理莫迪政府指出，俄國是印度一個非常重要的盟友，莫迪政府「損害與俄國的傳統友誼，既短視又危險」推文還附有俄印峰會取消的新聞。

印度外交部發表聲明澄清立場，稱俄印峰會取消是2019冠狀病毒疾病（COVID-19）大流行所致。但疫情期間許多重要國際峰會都改採視訊方式繼續舉辦，印度的聲明仍未能充分釋疑。

俄國外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）去年12月22日出席官方智庫「俄羅斯國際事務協會」（Russian International Affairs Council）並在大會發表談話時，表達對美日澳印四方安全對話的不齒；北京視四方安全對話為出於遏制他們的反中團體。

拉夫羅夫當時說：「印度目前是個被西方國家拿來遂行一貫狡猾、尋釁政策的工具而已，企圖藉推動所謂四方安全對話的印太戰略，從事反中把戲。在此同時，西方還企圖離間我們的親密夥伴、破壞俄印雙方獨有的密切關係。」

報導指出，印度強化與美國的關係，已損害自己與俄國間原本享有的「特殊、專有的戰略夥伴關係」。但俄國雖仍是印度最大的武器供應來源，新德里現在卻熱衷於放眼美國與西方國家。

據斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）彙整的資料，印度自2014年由印度人民黨（BJP）執政以來，俄國就一直是印度軍備最大的供應者，武器出口印度約93 億美元，同期間美國武器出口印度僅23億美元。

(中央社)