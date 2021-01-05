旱災中央應變中心今(5)日召開抗旱會議，由於今年反聖嬰現象持續發展，春雨降雨以偏少機率較高，西半部水情依舊不樂觀，因此宣布桃園灌區第三灌區7174公頃可持續供灌耕作，其餘2萬7446公頃的灌區今年一期作區停灌休耕，目前全台一期作停灌面積達7.4萬公頃，米價部分則變動不大。

農委會今日召開「桃園地區110年第一期作供停灌區域暨配套措施記者會。」

因應抗旱措施，桃Ⅰ、桃Ⅱ、石Ⅰ及石Ⅱ灌區去年第二期作及今年第一期作停灌，而桃Ⅲ灌區(新屋、楊梅、新豐及湖口)去年競用區第一期作已休耕、轉作及第二期作停灌，在考量公平性下，今年7174公頃的桃Ⅲ灌區可持續供灌耕作，其餘2萬7446公頃灌區則停灌休耕。

農委會副主委陳駿季表示，桃園灌區特別的是有埤塘用水作調度使用，未來將有效運用河川、區排補充埤塘蓄水量，並錯開整田期，彈性調配整田用水，並視水情機動調整供灌，基本上足以供應桃Ⅲ灌區的用水。

至於停灌是否會影響米價？陳駿季指出，目前桃、竹、苗、台中、嘉義、台南等6縣市停灌面積為7萬4123公頃，其中種稻面積約6成至6成5之間，目前公糧庫存至12月底為89.6萬公噸，民間糧商估計有60萬公噸，以國人平均一個月10萬公噸的食米用量，未來一年供應無虞。

另外公糧有保證價格支撐，消費者購買的米價，除了公糧還有民間的釋出，未來一年的米價相對持穩，就算有波動也不會太大。

本次停灌補償同樣比照嘉南、竹苗中一期作的兩樣態補償，種植「對地綠色環境給付計畫」之獎勵作物，每公頃給付9.3萬元；不種稻，辦理翻耕或種植非屬「對地綠色環境給付計畫」獎勵作物，每公頃給付8.2萬元。

(中時 )