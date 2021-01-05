3分鐘速學「鐵板豆腐」！兩面煎金黃口感大升級！

快炒店你必點的料理是甚麼呢?是宮保雞丁、五更腸旺還是鳳梨蝦球?YouTuber 簡單哥以將複雜的料理簡單化作為宗旨，於頻道中分享自己動手做外脆內軟的鐵板豆腐，材料簡單好準備，加上秘密武器「奶油」，讓口感更上一層，吃出不一樣的香氣。

簡單哥分享可以依照自身喜好挑選板豆腐或是嫩豆腐，若是想要有多點口感可以挑選板豆腐作為料理主角，加入適量的油，以小火煎至兩面金黃即可。他也分享將紅、黃椒炒至半熟，更可以保留甜味，辣椒、蒜頭及醬油等調味品拌炒後煨煮數時，加入適量的水讓醬汁可以被豆腐吸收，完成後加上九層塔點綴，增色也添加風味。

除了豆腐的挑選會影響整道菜的口感外，鐵板也是一大重點，將鐵板熱過後加入奶油、洋蔥混和均勻，即可將豆腐倒至鐵板上，奶油的鹹甜加上洋蔥的鮮甜味，讓整道菜吃起來豐富不單調，而簡單哥也表示，燒過的鐵板做出來的料理在香氣層面非常濃郁。

簡單又不容易失敗的鐵板豆腐，讓許多網友紛紛想嘗試，「喜歡加更多疏菜、這樣－道就非常豐富也可以吃飽！」、「感謝簡單哥的示範！辦桌請客晚餐便當都下飯好吃 」、「鐵板豆腐很好吃。」

(中時新聞網)