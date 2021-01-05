◎華航副機師居檢打小白球 指揮中心回應了

華航一名副機師近日被爆料曾在去年居家檢疫期間違規外出打小白球，中央流行疫情指揮中心今天表示，由於案情發生在去年，當時的機組員仍是依照民航局的專案管理進行，對航空公司所做出的懲處表示尊重。

◎健保資料開放 專家籲推委員會把關

中央流行疫情指揮中心近期出動「天網」揪出自主健康管理者，引發各界對資訊開放的討論。面對25年下來所搜集的健保資料，健保署也打算在未來開放350萬筆亡者資料，供個人、法人或產業來應用。專家表示，應借鏡國外作法，推動委員會來把關資訊安全，短期可修正施行細則，長遠來看則應另立專法因應。

◎武陵櫻花季2/12登場 台北宜蘭車票明開賣

眾所矚目的武陵農場櫻花季又來了。交通部公路總局今日宣布，今年度櫻花季疏運時程將於2月12日大年初一登場，持續至3月1日，共計18日，包含：春節及二二八連假；每日限制6000人進場，4200名一日遊者須搭大眾運輸上山，台北、宜蘭往返農場的客運車票，將於明日中午12時正式開賣。

◎周華健、劉若英首登《紅白》 新年送祝福

台視《2021超級巨星紅白藝能大賞》23日在台北小巨蛋隆重登場，表演陣容堅強，今年更邀周華健、劉若英擔任表演嘉賓，兩位皆是首次登《紅白》盛會，周華健興奮表示：「心情當然很期待，不管加入紅隊或白隊，都希望可以獲勝，但觀眾才是最大的贏家，因為可看到兩組藝人賣力演出。」劉若英則說：「今年不容易，很珍惜這次參加《紅白》的機會，希望可以透過這個盛會，分享新的音樂，並將溫暖與祝福送給大家。」。

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(中時新聞網)