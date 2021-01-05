吳姓男子去年8月在龜山被查獲第9度酒駕，且呼氣值高達每公升0.69毫克，桃園地院法官痛斥他不知悔改，最近一次甚至已被判刑6月，認為已不宜易科罰金，依公共危險罪判刑1年。

50歲吳姓男子去年8月17日下午2點騎機車行經龜山區新興街、樹人路口時，被警方攔查，當場測得呼氣值每公升0.69毫克，吳男坦承上路前喝了米酒，訊後依公共危險罪嫌將他送辦。

檢方一查發現吳男不斷累犯，至今已8次酒駕被逮，都被依公共危險罪判刑確定，最近一次就是在2019年才剛被判刑6月，但卻不知悔改，建請法官加重其刑。

吳男都坦承不諱，桃園地院法官認為，吳男第9度被查獲酒駕，對刑罰反應力薄弱，明明深知酒駕會引發交通安全疑慮，對往來的人車、自身都釀高度危險性，加上政府早已三申五令宣導拒絕酒後開車，吳男仍宛若未聞，酒後駕車上路，甚至酒測值高達每公升0.69毫克。

桃園地院法官斥吳男不知悔改，未獲得教訓，依公共危險罪判刑1年，全案仍可上訴。

(中時 )