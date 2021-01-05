全球最大的政治風險諮詢公司歐亞集團(Eurasia Group)周一發佈風險報告，將兩極化分裂的美國列為2021全球10大風險之首，高度緊張的美中關係則排名第4，全球大流行的新冠疫情與氣候變遷政策則分列2、3。

歐亞集團總裁布雷默(Ian Bremmer)與董事主席克普昌(Cliff Kupchan)聯名發表2021年全球十大風險報告指出，過去幾十年來，世界在面臨危機時都會指望美國，但現在反而是這個超級強權自身面臨重大挑戰。

報告指出，候任總統拜登努力應對國內危機的同時，很難重獲國際上對於美國全球領導能力的信心，主要原因在於，大選結束後仍有大量美國民眾對拜登當選的合法性持懷疑態度，受到民主政治運作失靈、共和黨的未來走向等等諸多問題困擾，美國的領導統御將是2021年全球最大的政治風險。

其次，持續擴大的新冠疫情以及因而引起的經濟復蘇問題，氣候政策與相關技術風險持續升高。今年就算疫苗獲得普及，新冠疫情及衝擊並不會就此消失，它所造成的經濟復蘇不平衡、疫苗近用落差及經濟刺激規模不足，將導致一連串經濟與社會問題。

報告指出，在這樣的大環境下，美中兩國在雙邊貿易、科技、新疆、香港、台灣和南海問題上的分歧將繼續上演，這將進一步增加危機期間雙方誤判的可能。拜登就任後將與西方國家盟友聯手，與印太國家結成共同陣線，在經濟和安全政策上抗衡中國。而美國的做法將招致北京的反彈，將針對與華盛頓合作的國家展開懲罰措施，例如去年對澳大利亞實施的制裁。同時北京還將對其他國家如歐盟拋出經濟誘因，以瓦解美國企圖建立的反中聯盟。

報告還羅列了其他風險相對較低的問題，包括全球大數據掌控、網路世界的衝突、土耳其、低油價、梅克爾領導下的歐洲、拉丁美洲等。

(中時新聞網)