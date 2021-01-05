迎接農曆春節的到來，夢時代網羅30家知名品牌，即日起至1月24日止，在地下1樓舉辦「春節年菜禮品預購會」，嚴選多款知名鍋物、主廚私房菜及人氣伴手禮，民眾可一站購足除夕圍爐及走春送禮的各式需求，十分便利。

台灣民眾喜愛吃「火鍋」，年產值規模更是將近300億元，抓準消費者聚餐及暖身鍋物需求，夢時代近年陸續引進8家鍋物餐廳外，於農曆春節前夕，精選6大特色鍋物，推出年菜外帶服務，包含有香氣濃郁厚實的21 PLUS人參糯米雞、南門市場歷年銷售第一的逸湘齋富貴佛跳牆、嘉義排隊人氣名店林聰明砂鍋魚肉組，以及來自彰化溪湖的阿枝中藥肉片羊肉爐等，多樣化選擇，讓美味快速上桌。

同時，夢時代匯集了口感酥鬆綿密的cookie886曲奇餅乾、皮薄餡多不黏牙的佳德鳳梨酥、小潘麵包坊鹹甜涮嘴的鳳凰酥、堅持使用100％純鳳梨及屏東鴨蛋黃的吳寶春鳳梨酥、來自東京青山老字號YOKU MOKU雪茄蛋捲、到日本必買的東京牛奶起司工坊起司夾心餅乾等逾50款網路團購夯品、在地特產及日本知名伴手禮，樣樣皆送禮大方又實在。

夢時代表示，即日起在地下一樓美食街，現正舉辦「春節年菜禮品預購會」，購買指定商品滿6,000元，贈果然匯餐券1張，市值超過700元，回饋率高達11%，數量有限，送完為止。此外，位於館內的方師傅、糖村、手信坊、不二緻果、黑橋牌、天仁喫茶趣等多家品牌，也紛紛推出各式具特色的年節伴手禮吸引消費者目光，價格從百元至千元皆有，可一次滿足個人及企業送禮需求，歡迎民眾前來參選購。

(工商 )