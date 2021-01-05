美國總統當選人拜登即將就任，蔡英文總統今天表示，新的一年，台美關係繼續深化中！展望2021年，她和外交部的同仁會繼續努力，深化和美國不同政黨、學界、民間朋友的互動，落實各項台美合作的成果。也期待在疫情後，台美之間能再次面對面交流。

蔡英文今天在臉書恭喜對台友好的美國眾議院議長裴洛西成功連任。她說，裴洛西議長對民主、自由、人權價值的堅定信念，她相當敬佩，也很謝謝裴洛西對台灣的支持。

她相信在裴洛西接下來的新任期中，我們可以在共享相同價值的基礎上，繼續深化台美夥伴關係。此外，去年訪台的美國國務次卿柯拉克則在Twitter上表達了對台灣的深深感謝。她也感謝柯拉克主持台美經濟繁榮夥伴對話的貢獻，為台美經濟合作奠定堅實的基礎。

蔡英文強調，展望2021年，她和外交部的同仁會繼續努力，深化和美國不同政黨、學界、民間朋友的互動，落實各項台美合作的成果。也期待在台灣、美國共同克服疫情挑戰後，「我們和美國的好朋友之間，能再次面對面交流。」

(中時 )