鴻海(2317)公布2020年12月自結合併營收達7137.8億元，月增4.76％、年增達32.3％，連2月改寫新高。帶動第四季合併營收達2兆元，季增達55.61％、年增達15.52％，同步改寫歷史新高。累計全年合併營收達5.35兆元、年增0.31％，扭轉衰退態勢再創新高。

觀察去年12月四大類產品，鴻海表示，與11月相比，以元件及其他產品最強、電腦終端產品居次、消費性電子產品位居第三、雲端網路產品殿後。但與前年同期相比，則以消費性電子產品最強、電腦終端產品次之，元件及其他產品位居第三、雲端網路產品仍殿後。

以去年第四季來看，鴻海指出，與第三季相比，以消費性電子產品最強、元件及其他產品居次，雲端網路產品位居第三、電腦終端產品殿後。與前年同期相比，亦以消費性電子產品最強、元件及其他產品次之，雲端網路產品位居第三、電腦終端產品殿後。

鴻海董事長劉揚偉先前預期，去年第四季合併營收季增率將優於前年同期、可望較前年同期小幅成長0～3％，使全年營運開低走高、平穩度過。今年營收則可望恢復成長、可望繳出個位數成長，續朝全年毛利率達7％目標邁進。

綜合各家外資看法，均看好鴻海受惠蘋果新款5G版iPhone、索尼PS5遊戲主機等旗艦專案出貨放量，可望帶動去年第四旺季營收季增達39～49％、突破1.8兆元關卡，實際表現優於預期，使第四季營收一舉突破2兆元關卡，帶動全年營收止跌回升，再創新高。

(時報資訊)