台股站上「萬五」再創歷史新高，而人民幣等亞幣勁揚，加上國際熱錢大軍壓境以及出口商拋匯，使新台幣兌美元今盤中升破28元大關，收盤以28.402元作收，升值2.2分，收盤創1997年7月30日以來新高。台北外匯經紀公司一天的成交量達22.26億美元；而元太全日的成交量為4億美元，合計26.26億美元，為2020年3月19日以來新巨量，前一次匯市爆逾30億美元巨量在是2019年8月5日。2大外匯經紀公司今天盤中匯價都升破28元，最高匯價同樣是27.973。

今天外資在台股買超縮手，後續台北匯市是否會再爆大量，外資動見觀瞻。市場關注兩大匯市成交量是否在農曆年前再闖30億美元巨量！據統計，2大匯市成交量合計未達29.95億美元，都無法列入前10大匯市交易量。

新台幣匯價如市場預期升破28元，盤中見「27」字頭，匯銀分析，美國已經出台新一輪規模9,000億美元的財政刺激，配合美國聯準會較長時間維持貨幣政策寬鬆，經濟及通膨料將溫和增長。在此情景下，全球經濟持續復甦支持風險資產，油價有望走高，卻不利於美元。

投銀認為，弱勢美元趨勢成型將提振新興市場走勢，後續要特別留意拜登新人新政、企業財報及中國農曆春節前後的消費旺季。亞幣及歐元仍將持續看升。

(時報資訊)