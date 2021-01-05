由台日知名建築師聯手打造的台中綠美圖，是台中首座圖書館結合美術館的建築，採用與故宮南院相同的隔震系統保護館藏，成為國內首次採用隔震系統的美術館與圖書館；受新冠肺炎疫情影響，國外元件製造與運送不易，市長盧秀燕特別前往工地為施工團隊打氣，安裝象徵美術館與圖書館守護神的「隔震器」，宣告工程向前邁入一大步！

盧秀燕感謝設計、施工團隊及第一線同仁努力克服疫情考驗、跨國協調的時差與地域限制，在缺工、缺料情況中，仍持續將工程向前推進，讓台中綠美圖逐漸嶄露耀眼光芒。

台中市長盧秀燕勉勵施工團隊繼續努力，要求確實掌控工程進度、注意施工品質，更要將職業安全衛生放在首位。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

台中市建設局長陳大田表示，利用隔震消能，可減少80％至90％地震力傳遞，除使建築物受力大幅減小、混凝土結構也不易產生裂縫。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

她也勉勵施工團隊繼續努力，要求確實掌控工程進度、注意施工品質，更要將職業安全衛生放在首位，對於工區防疫作為也不可鬆懈，如質如期在明年底完成主體工程，並以取得三金建築為目標努力。

建設局長陳大田指出，台中綠美圖位在中央公園，主體以八個建築結構體串接，外部以銀白色擴張網鋪設，展現通透典雅建築氣質，更可降低外殼耗能；同時，採用與故宮南院相同的摩擦單擺隔震系統，將地上層與地下層結構分離，當地震來臨時，地上結構藉由隔震墊滑移設置，可大幅減少地震搖晃程度，確保人員及財產安全。

此外，利用隔震消能，可減少80％至90％地震力傳遞，除使建築物受力大幅減小、混凝土結構也不易產生裂縫，也可縮小梁柱設計尺寸、放大建築使用空間，整體視覺更美觀。

陳大田說，綠美圖使用的隔震器於義大利生產製造，去年1月初新冠肺炎疫情爆發，義大利政府於3月9日封城，使得隔震器物件製作過程拉長，原規劃配合製造時程於去年2至7月進行的檢驗安排也受到波及。

為避免疫情影響工程進度，建設局與施工團隊超前部署確保每一組隔震器性能，由廠商委請第三公正單位歐盟實驗室進行性能保證測試，市府團隊及專案管理、設計監造單位則持續與義大利製造商溝通，視訊會驗檢討成品。

陳大田表示，隔震器性能保證測試會驗在去年10月13日於台灣時間下午2時一路測試至翌日凌晨1時，建設局、工程團隊、建築專業委員及結構技師公會技師皆於工地現場待命，以即時錄影監看測試過程，確保品質不打折，終於完成全數109組隔震器測試，並提早將隔震器運抵工地。

(中時 )