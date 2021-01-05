花蓮縣長徐榛蔚因前年未獲國民黨核准，幫丈夫、無黨籍立委傅崐萁助選，去年9月遭國民黨考紀會決議停權1年6個月處分，目前無法行使中常委職權，恐將影響競選下屆中常委資格。徐榛蔚去年10月在黨務高層建議下向考紀會申請，考紀會已訂於本周五（8日）開會處理。

據悉，考紀會原訂上月11日開考紀會討論，但前一天因「出席人數恐不足」而取消，決定延期，黨中央人士隨後親赴花蓮，偕徐榛蔚一起面會傅崐萁溝通，希望由花蓮縣黨部以徐對黨諸多貢獻，建議中央考紀會改採較輕的申誡處分，但能否「改判」，最終仍需尊重中央考紀會合議制決定。

黨務人士指出，目前尚未收到花蓮縣黨部從輕處分建議書、徐無違紀助選或程度輕微，及徐對黨貢獻度等相關資料，雖然徐榛蔚是第一高票的中常委，有許多中常委、中央委員及黨代表都主張她對黨貢獻多，不應「重手」停權1年半，不過有考紀委員認為本屆選舉也為家人違紀助選處分停權1年半的其他案例，不宜有「例外」，最終結果仍要看8日考紀會合議制決定而定。

(中時 )