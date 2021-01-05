王姓男子去年9月被警方盤查後依酒駕送辦，他喊冤說朋友載他到停車處，自己就上車睡覺，直到被警方叫醒，桃檢調查發現王男確實是因車輛停在路邊被警方盤查，雖有酒測值和舉發通知書，但無法證明王有酒後駕車行為，罪嫌不足予以不起訴處分。

61歲王姓男子去年9月28日清晨5點26分，在龍潭區中心路九龍段巷口被警方盤查，警方以王男車停在巷口，且人就坐在駕駛座，要求他酒測，測得呼氣值每公升0.53毫克，訊後依公共危險罪嫌送辦。

王男喊冤，強調是前一晚飲用高粱，但前晚9點酒攤結束後，就由友人載到停車處，他則在車上呼呼大睡，豈料睡到一半就被警察叫醒酒測，辯稱根本沒有移動位置，停車的位置就是被查獲的地點。

桃園地檢署檢察官調閱舉發過程卷證發現，僅有酒測值和舉發違反道路交通管理事件通知單，且確實是車停路旁被盤查，認為說詞可信，在沒有其他證據證明王男有移動車輛的情況下，偵結予以不起訴處分。

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(中時 )