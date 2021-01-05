鴻海（2317）5日公布去年12月營收，成功拿下三冠王！不光單月營收7,137.8億元以4.76％的些微差距，連續二個月創下歷史新高，去年第四季營收2兆77.09億元以及全年營收5兆3,560.61億元，也同步衝頂，年營收連三年突破5兆元天際線。

鴻海自行結算，去年12月單月營收較前年同期的5,395.07億元呈年增32.3％，全年營收5兆3,560.61億元，較前年的5兆3,395.26億元，年增0.31％。

鴻海指出，以去年12月四大類產品表現，相較於去年11月，以元件及其他產品表現最佳，其次依序是電腦終端產品、消費性電子產品、雲端網路產品，如和前年12月相比，則以消費性電子產品表現最好，其他依序為電腦終端產品。元件及其他產品、雲端網路產品。

至於去年第四季四大類產品表現，不論是相較於去年第三季或是前年第四季均以消費性電子產品為佳，其他依序為元件及其他產品。雲端網路產品、電腦終端產品。

(工商 )