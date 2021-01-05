台北市政府觀傳局指出，目前北市防疫旅館現有95家，可提供6,475間檢疫房間，數量高居全國之冠。然而隨農曆年節將近帶來返國潮，防疫旅館量能越來越吃緊。為確保市民返台仍有旅館入住，1月11日至28日北市防疫旅館所餘少量空房，自即日起將僅限台北市市民預定。

為鼓勵返國民眾避開尖峰時段提早入住，已有防疫旅館祭出折扣價高達4、5千元「早回專案」，甚至補助機票改票費用，盼民眾提前返台、降低尖峰時段壓力，歡迎有需求的民眾參考。

觀傳局統計，北市防疫旅館在1月4日住房率為37％，住用房間數為2,400間；但隨年關將近，防疫旅館住房率逐日攀升，2周後將有4,000人入住，住房率達60％。

今年農曆除夕為2月11日，若以居家檢疫14日計算，至遲應於1月28日入住方能於除夕當日與家人團聚。由於1月24日至28日防疫旅館大爆滿，自即日起旅客若需預訂1月11日至1月28日尖峰時段入住北市防疫旅館，須提供身分證明文件影本或照片供旅館核對；北市防疫旅館在尖峰日期原則僅接受台北市市民之預定入住。但在1月4日前已經預訂台北市防疫旅館之外縣市民眾、非本國籍旅客則不在此限。

為鼓勵民眾避開1月24日至28日之尖峰時段，北市約有10家旅館提供「早回專案」，凡於1月10日前提早入住者，可享有每日每房200元至300元之折扣，入住15天總計可省下3,000元至4,500元。更有旅館集團貼心提供旅客機票改票費用，以求吸引民眾提早返國，減低尖峰時段住房壓力。

(工商 )