新冠肺炎疫情改變全球紡纖供應鏈，客戶為降低成本，集中採購成下單潮流，大者恆大，二線成衣代工廠台南（1473）、銘旺實（4432）在客戶拉貨動能仍低，2020年第四季營運持續探底。

市場預期，全球服飾消費市場要在疫苗問世，到今年第二季末，才能陸續恢復成長。

台南、銘旺實的主要客戶都集中在歐、美市場，受到疫情衝擊，包括MACY、GAP等品牌2020年營運不如預期，這些客戶下單動能降低，讓台南的營運影響大。

銘旺實的主要客戶為歐美地區的運動服飾及制服定製，加上第四季又是傳統的淡季，銘旺實2020年第四季的營收預期會比第三季差。

銘旺實2020年11月的合併營收7,669萬元，是當年單月的新低；市場也預期，在傳統耶誕節出貨高峰過後，台南2020年第四季的營收會比當年的第三季衰退12％以上。

疫情加速全球紡纖供應鏈趨向「大者恆大」，在紡纖產業進入第一季傳統淡季下，法人指出，台南、銘旺實業績，預期要待全球疫情全面趨緩後，第二季後才能逐漸回溫。

(工商 )