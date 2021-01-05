搶攻春節假期國旅商機，天成文旅-華山町推出「金光閃閃過年住房專案」，即日起開放預訂2021年農曆新年住房2月11日至2月15日，凡透過官網或電話訂房於除夕至初四期間入住，華山三人房每房每晚3,888元起，精緻三人房或華山四人房每房每晚4,888元起，農曆春節住宿平均每人只要1,222元起，本專案依人數提供早餐，並贈送「金光閃閃大禮包」，精緻選品內含金磚面紙盒1個、品牌IP角色黃金寶比存錢筒1個、貯藏華山1950不銹鋼金色馬克杯1個。

天成飯店集團旗下飯店開展以透過「旅館主題體驗」的設定，讓每一館別有著不同的主題，親臨旅館的當下，體驗不同以往的美好住宿經驗，觸動旅客對品牌的認同，達到情感上的連結。再進一步由「旅館主題體驗」中去發展「旅人生活提案」發掘在地好物，天成設計中心（CDC）並針對每一個品牌館別設計專屬品牌IP角色的代言人，打造一系列與飯店品牌連結的IP角色商品，希望旅客從旅館體驗的備品、帶走的伴手禮、品牌IP角色代言人的情感鍊結，由旅程延續旅人生活。天成文旅精心選品與開發好物，希望為旅客的生活帶來美好的改變。

天成文旅華町本次專案搭配贈送的「金光閃閃大禮包」，是遴選天成文旅-華山町三項別具飯店特色且最發財、最福氣的選品，「金磚面紙盒」由飯店相當熱門的仿真金磚設計延伸，金光閃閃星光熠熠，適合居家裝飾同時也是拍照道具好幫手，時尚實用送禮自用兩相宜，而「黃金寶比存錢筒」是飯店品牌IP角色代言人-寶比化身為可愛實用的存錢筒，養成儲蓄的好習慣是生活上不可或缺的療癒小物，「貯藏華山1950不銹鋼金色馬克杯」則是以純粹的金屬元素融合時尚展現簡約，外層的鍍金設計間接顯露出光影的層次推疊，是款可以展現個人品味的造型馬克杯。

天成飯店集團品牌行銷公關處總監趙芝綺表示，在不能出國的環境下，國旅市場趨於熱絡，許多旅客已開始規劃一連七天的春節假期，天成文旅-華山町推出「金光閃閃過年住房專案」，遴選飯店獨一無二的特色選品，應景過年迎財神的氛圍搭配贈送「金光閃閃大禮包」，搭配獨樹一格品牌IP角色的代言人商品，達到旅館主題體驗的串接，拓展商機，預估能夠帶動農曆春節台北旅遊的人潮以及業績提升二成左右。

(工商 )