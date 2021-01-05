逐洞賽｜倫元投顧分析師陳學進

倫元投顧分析師陳學進表示，台股5日加權指數再創新高，成功叩關「萬五」，外資續買26.54億元，投信轉買5.68億元，自營商買超7.75億元，惟外資法人於台指期賣超705口多單，累計淨空單部位為10,925口，心態呈現中性偏多。

新冠變種病毒持續肆虐，使英國首相強生緊急宣布英格蘭進入「全境封鎖」狀態、德國延長封鎖措施、日本宣布東京進入緊急狀態、南韓禁止4人以上私人聚會，市場人人自危。加上美國政治不確定性影響，美股4日四大指數全面收黑，道瓊指數甚至一度暴跌逾700點，終場下挫逾380點；標普指數亦下跌1.48％，創去年10月28日來最大的單日拋售量；那斯達克指數創去年12月9日來最差單日表現。

反觀台股5日表現相對犀利，加權指數再創新高外，盤面更不乏眾多績優股竄出，包括志信、中鋼、中鴻、允強、明泰、正文、榮創、宏齊、佰鴻、億光、同致、和大、怡利電、錩新、世芯-KY、創意、耀登、明基材、晶相光、威鋒電子、鈺太、廣宇，均持續上攻。

個股方面，本周納入投資組合的億光，不可見光、背光與車用需求增加，明年營收雙位數成長可期，產業、基本及籌碼面均有利，只要量價不失控並，守穩5日或10日線不破，後市仍有上漲機會。

展望後市，外資去年累計賣超台股金額達5,395億元，2021年必定加大買超力道，隨第一季進入財報空窗期作夢行情、三軋行情持續展開下，均有利於台股首穩「萬五」關卡，甚至續戰「萬六」。因此，只要多方架構未遭破壞前，逢低順勢做多策略仍不變。

(工商 )