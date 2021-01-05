運達投顧分析師洪任浚表示，美股4日重挫300點，惟台股5日相較於美股的回檔，表現相對抗跌，顯見美股短線的回檔，並不會造成台股混亂，不過，仍須當心風險的可能性。

觀察美股4日的回測，道瓊指數盤中一度重挫700點，尾盤收跌300點，留下影線。不過，月線上揚有撐，後市可望反彈，重點在於近兩日狀況，一旦再跌破月線，以扣抵值位置來說，均線將轉為下彎，美股的趨勢將轉弱，對台股信心面影響將浮現。

美國準總統拜登將於20日就職，其主要政策就是對富人加稅，並將企業稅率自21％拉升至28％，兩項稅收政策都將影響華爾街投資人信心，預估越接近總統就職，對於美股震盪影響將更加劇烈。不過，股價回測並非壞事，「先上就會後下，先下就會後上」，美股要先進行回測，如此總統順利就職後，股市才有續攻空間。

個股方面，本周納入投資組合的台聚，EVA價格大漲，第四季獲利成長可期。

選股方面，在護國神山台積電續寫天價撐盤下，其餘個股亦陸續回歸基本面走勢，投資人選股上應回歸獲利能力、競爭優勢探討。此外，石油輸出國組織（OPEC）開會沒有決議，影響國際油價，導致塑化股5日表現相對疲弱，惟疫苗所帶動的經濟復甦，加上全球央行釋放資金帶動商品價格上揚，均揭示原油向上趨勢不變，塑化族群股價短線整理後，尚有高點可期。

(工商 )