啟發投顧分析師楊基政表示，台股5日再創15,000點新高，漲幅0.66％，成交值3,494億元。盤面上鴻家軍及LED族群持續接棒上攻，主流態勢明顯，車用相關題材與轉機股仍為資金焦點，操作上配合輪動即可，避免高追殺低，漲幅較大族群可分批獲利出場。

個股方面，本周納入投資組合的光鋐，2021年成長性高，伴隨題材發酵，後市可望續攻。

(工商 )