啟發投顧分析師楊基政表示，台股5日再創15,000點新高，漲幅0.66％，成交值3,494億元。盤面上鴻家軍及LED族群持續接棒上攻，主流態勢明顯，車用相關題材與轉機股仍為資金焦點，操作上配合輪動即可，避免高追殺低，漲幅較大族群可分批獲利出場。
個股方面，本周納入投資組合的光鋐，2021年成長性高，伴隨題材發酵，後市可望續攻。
(工商 )
#光鋐 #啟發投顧分析師楊基政 #族群 #逐洞賽 #台股
啟發投顧分析師楊基政表示，台股5日再創15,000點新高，漲幅0.66％，成交值3,494億元。盤面上鴻家軍及LED族群持續接棒上攻，主流態勢明顯，車用相關題材與轉機股仍為資金焦點，操作上配合輪動即可，避免高追殺低，漲幅較大族群可分批獲利出場。
個股方面，本周納入投資組合的光鋐，2021年成長性高，伴隨題材發酵，後市可望續攻。
(工商 )
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。